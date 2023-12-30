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Giriş Tarihi: 30.12.2023 13:57

Elektrik santrallerine kapasite ödemesi yapılacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline, kasım için 323 milyon 799 bin 689 lira kapasite ödemesi yapacak.

AA
Elektrik santrallerine kapasite ödemesi yapılacak

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 44'üne, kasım için toplam 323 milyon 799 bin 689 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 18 milyon 643 bin 842 lirayla yerli kömürle çalışan elektrik santrali Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 17 milyon 811 bin 870 lirayla yine yerli kömürle çalışan elektrik santrali Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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Elektrik santrallerine kapasite ödemesi yapılacak
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