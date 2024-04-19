Elektrik ve doğalgaza Mayısta da zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Bölgesel ve küresel risklerin arttığı bir dönemde elektrik ve doğalgazı en uygun fiyattan kullanıma sunmayı hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, "Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor" dedi.Türkiye'de sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Bayraktar, "Burada imkânlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz" dedi.Bayraktar, geçen yıldan beri konutlar için 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketiminin ücretsiz olduğunu anımsatarak, "Yaklaşık 6 milyar metreküplük gazın vatandaşlarımıza ücretsiz verilmesini sağlamış olduk ve bunun sonuna geldik. Bu da toplamda yaklaşık 82 milyar liralık bir destektir" ifadesini kullandı. Elektrikte de hanelerin desteklendiğine işaret eden Bayraktar, elektrikte ve doğalgazda sağlanan toplam desteğin geçen yıl yaklaşık 280 milyar liranın üzerinde olduğunu belirtti.Bayraktar, Hakkari, Van, Gabar'ın kuzey batısı ve tam sınırda kazmayı planladıkları kuyuların olduğunu belirterek, "2024'te 140 kuyu açacağız. Buralardan da inşallah yeni rezervleri mevcut rezervlerimize ekleyeceğiz" dedi. Irak-Türkiye Boru Hattı'ndan bir akış olmadığına değinen Bayraktar, "Irak'la devam eden bir davamız var. Sıkıntıların müsebbibi Türkiye değildir. Burada Kuzey Irak yönetimiyle merkezi yönetim arasındaki anlaşmazlıktan dolayı bir sıkıntı var. Pazartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat ziyareti var. Biz de heyette onunla beraber olacağız. Irak petrolü ve Türkiye'nin ürettiği petrolün Ceyhan'a ulaşması gerekiyor" diye konuştu. Bayraktar, Somali deniz tarafında petrol rezervi olabileceğini belirterek, "2025'te derin deniz sondajı yapmayı istiyoruz" dedi.