Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağını belirterek, "Benzer uygulamayı doğalgaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz" dedi. Dönmez, enerji tüketiminin salgın öncesi seviyelere ulaştığını, elektrik talebinin ise ekonomik büyümeyle paralel şekilde bu yıl yüzde 8 artacağını söyledi. Küresel piyasalarda özellikle Avrupa
'da doğalgaz fiyatlarının ciddi oranda arttığını anımsatan Dönmez, "Yılbaşına göre spot elektrik piyasalarında fiyatlar 3 kata yakın arttı. Ülkemizde doğalgaz, elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'yi dikkate aldığımızda 127 milyar liralık destek sağlandı. Kişi başı 1.500 lira gibi bir destek verildi" diye konuştu.