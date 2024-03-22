Elektrikli araç alacaklar dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) elektrikli taşıt alımı kredilerinde vade sınırı ve kredi tutarının taşıtın değerine oranında güncelleme yaptı. Buna göre değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi. 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 36 ay, 3 milyon ile 4 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 24 ay, 4 milyon ile 5 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 12 ay vadeyle kredi alınabilecek.Kredi Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi. Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde olup, 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının, yüzde 50'yi aşamaması nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 30'u aşamaması kararlaştırıldı.