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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Elektrikli araç alacaklar dikkat!

Elektrikli araç alacaklar dikkat!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) elektrikli taşıt alımı kredilerinde vade sınırı ve kredi tutarının taşıtın değerine oranında güncelleme yaptı. Buna göre değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi. 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 36 ay, 3 milyon ile 4 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 24 ay, 4 milyon ile 5 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 12 ay vadeyle kredi alınabilecek.




% 70'İ AŞAMAZ
Kredi Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi. Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde olup, 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının, yüzde 50'yi aşamaması nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 30'u aşamaması kararlaştırıldı.
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Elektrikli araç alacaklar dikkat!
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