Elektrikli otoda hedef büyüttü

Geçen yıl satışlarını iki kattan fazla artıran Citroen Türkiye, elektrikli otomobil pazarında başarılı sonuçlara imza attı. 2023'ü 2 bin adete yakın elektrikli modelin satışıyla tamamlayan Citroen Türkiye, Citroen dünyası içerisinde Fransa ve Almanya'nın ardından en fazla elektrikli modelin satıldığı üçüncü ülke oldu. Toplam C4 satışlarının yüzde 15'inin e-C4 olduğunu söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "C4 X satışlarımızın da yüzde 10'u e-C4 X oldu. Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar bizi Citroen dünyasında Avrupa'da bir başka 3'üncülüğe taşıdı. Geçtiğimiz yıl e-C4 X'i ise Avrupa'da en fazla Türkiye olarak biz sattık ve Avrupa'da lider konuma yükseldik" dedi.2024 için hedef büyüttüklerini söyleyen Alkım, şöyle devam etti: "Yıl içinde satışa sunacağımız yeni e-C3 ile elektrikli ürün gamımızı genişletmiş olacağız. Mevcut araçlarımıza yeni e-C3'ün eklenmesiyle, 2024'te elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25'e ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni e-C3 de, C3 satışlarının yüzde 50'sini oluşturacak. Ayrıca satışa sunduğumuz C5 Aircross'un hibrit modeliyle birlikte de marka olarak elektrikli araç atağımızı destekliyoruz."