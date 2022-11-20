Elektrikli otoda rekabet artıyor

Elektrikli otomobil satışları artıyor. 2022 Ocak-Ekim aylarında 4 bin 939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 1.1 oldu. Geçen yılın aynı döneminde sadece 1.987 adet elektrikli araç satılmıştı. Türkiye'de elektrikli otomobillere olan talep artarken, yeni modeller de birbiri ardına yollara çıkıyor. Nissan da, Türkiye'de "Elektriğin Yeni Yolculuğu"nu başlatıyor. Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Qashqai e-POWER ile tamamen yeni X-Trail'in tanıtım toplantısında hedeflerini anlattı. Abi Ghanem, "Nissan'a özgü e-POWER teknolojimize güveniyoruz. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-POWER ile otomotiv sektöründe fark yaratacağız" dedi. Türkiye'de ilk 10 ayda 5 bine yakın elektrikli otomobil satışının büyük bir rakam olduğunu vurgulayan Ghanem, şöyle devam etti: "Beş bin elektrikli otomobil satışı aslında büyük bir rakam. Türkiye'de küçük görünüyor olabilir ama Avrupa'daki elektrikli araçların büyüme hızına ve ilk piyasaya girişine baktığımız zaman oradaki hızlanma buradaki kadar fazla değildi. O yüzden beklentilerimizin üstünde gerçekleşti."TÜRKİYE'DE son 10 yılda 180 binin üzerinde satış ile en çok satan SUV markası olduklarının altını çizen Ghanem, "Toplam pazara baktığımızda Avrupa'da altıncı büyük otomotiv pazarı Türkiye. Bu da Türkiye pazarına duyulan heyecanı ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.