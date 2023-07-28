Elektrikli otomobil sayısı 6 ayda % 88.8 arttı

Türkıye'ninotomobili Togg'un yollara çıkması ve şarj istasyonlarındaki artışla birlikte elektrikli otomobil sayısı da hızla artmaya başladı. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 706 bini aşkın otomobilin yüzde 36.4'ü dizel, yüzde 34.3'ü LPG'li, yüzde 27.8'i benzinli, yüzde 1.2'si hibrit ve yüzde 0.2'si elektrikli araçlardan oluştu. Elektrikli otomobil sayısı geçen yıl sonunda 14 bin 552 olarak kayıtlara geçmişti. Elektrikli otomobil sayısı haziranda geçen yılın sonuna göre yüzde 88.8 artarak 27 bin 476 oldu. Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerin artışı da dikkati çekti. Hibrit otomobil sayısı geçen yıl sonunda 134 bin 662 olarak hesaplanmıştı. Bu sayı, haziran sonu itibarıyla yüzde 27.8 artışla 172 bin 158'e ulaştı. Benzinli otomobillerin sayısı yüzde 6.9 artarak 4 milyon 82 bine çıktı.