Elektrikli TIR ve kamyonlar için şarj ağı kurulacak

Avrupa'nın elektrikli araçları teşvik etmek amacıyla 2025'te devreye alacağı yeni emisyon standartları öncesinde, Türkiye uluslararası ticaret filolarına hizmet vermesi için ticaret rotalarını ağır vasıta şarj üniteleri ile donatacak. Kurulacak şarj ağı altyapısıyla ticari TIR'lar için normal bir aracın şarj olabildiği soketlerin 10 katı gücünde üniteler kurulacak. Sanayi Bakanlığı Dijital Teknolojiler Dairesi Başkanı Emre Dabak, OSTİM Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "3. Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı"nda Türkiye'nin elektrikli otomobil ve şarj altyapısı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2050 itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 70'inin şehirlerde yaşamasının öngörüldüğünü kaydeden Dabak, bu durumun enerji tüketimini daha da artıracağını ifade etti. Yapılan araştırmalara göre, elektrikli otomobillerin payının Türkiye'deki otomobil filosu içerisinde yüzde 15'lere ulaşması durumunda azot oksit ve sera gazı emisyonlarında yüzde 25, partikül madde emisyonlarında yüzde 41 oranında azaltım sağlanabileceğini belirten Dabak, "Bu kapsamda eğer bu dönüşümü sağlayabilirsek hava kirliliğine bağlı olarak her yıl Türkiye için öngörülen 36 milyar dolarlık çevre ve sağlık maliyetinden yıllık 2.3 milyar dolar tasarruf etmiş olacağız" diye konuştu.Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile birlikte yollarda şarj ağı yatırımlarının da hız kazandığını anlatan Dabak, "Ülke genelinde şarj üniteleri kurulumunda lokasyon bazlı bir belirleme yaptık. Her bir ilin ve ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate aldık. Her bir karayolundaki geçiş verilerini, akaryakıt istasyonlarının tüketim verilerini dikkate aldık. O ildeki satışların hangi segmentlerde olduğuna baktık. 2023 yılı itibarıyla binin üzerinde ilçemizde elektrikli araç olacağını öngörüyoruz. 2030 yılına kadar 1.5 milyar dolarlık bir şarj soketi yatırımı yapılacağını hesapladık. Burada özel sektörün tek başına altından kalkması mümkün görünmüyordu. Bu amaçla kamu olarak destek veriyoruz" dedi.2025'TE Avrupa'da bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini, toplam filoya sunulan araçların emisyon oranlarının en az yüzde 35 azaltılması gerektiğini ifade eden Dabak, kurulacak ağır vasıta şarj altyapısı ile Avrupa'dan yola çıkan ticari bir TIR'ın Orta Doğu'ya ve Arap Yarımadası'na rahatlıkla gidebileceğini kaydetti.