Elektrikli YHT’ler için İngiltere’den dev finansman

Bırleşık Krallık İhracat Finansmanı Dairesi, Türkiye'deki yeni yüksek hızlı elektrikli demiryolu için 680 milyon sterlin (23.5 milyar TL) tutarında finansman sağladı. Finansman 286 kilometrelik Mersin-Adana- Gaziantep yüksek hızlı demiryolu projesinde kullanılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin kalkınması yolunda, yeni projelerle verimli işbirliğimizi sürdürmek için sabırsızlanıyoruz" dedi. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Lord Offord, "Birleşik Krallık- Türkiye ticaret ilişkileri giderek daha fazla güçleniyor" diye konuştu. Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ise, "Türkiye'nin ulusal çevre eylem planına ve altyapı gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.