Elektronik tebligat sistemiyle 7,1 milyar liralık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ'nin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden, 5 yılda gönderilen elektronik tebligatın 213 milyona ulaştığını, bu sayede 7 milyar 136 milyon 589 bin lira kamu tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Uraloğlu, PTT AŞ'nin yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlar, tüzel kişiler ve kamu kurumlarına UETS üzerinden hızlı ve güvenli olarak sunduğu elektronik tebligat hizmetinin 5 yıldır başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Ulusal elektronik tebligat hizmetinin yaygınlaştırılmasıyla zamandan tasarruf sağlanırken, çevrenin korunması adına da önemli adım attıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "PTT tarafından 2019'da başlatılan UETS üzerinden, 5 yılda gönderilen elektronik tebligat adedi 213 milyona ulaştı. Zaman, iş gücü ve maliyet gibi birçok alanda sağladığı yararın yanı sıra, 126 bin 990 ağacın korunmasına katkı sağlayan bu sistemimiz sayesinde 7 milyar 136 milyon 589 bin lira kamu tasarrufu sağlandı." bilgilerini verdi.

TEBLİGATLAR MOBİL UYGULAMAYLA ARŞİVLENİYOR

Uraloğlu, UETS mobil uygulamasının da hizmete girdiğini, uygulamayla elektronik tebligatların kolaylıkla görüntülenebildiğini belirtti.

Uygulamayla vatandaşların mobil uygulama üzerinden anında yeni tebligatla ilgili bildirim alabildiklerini aktaran Uraloğlu, "Mobil uygulama üzerinden alınan tebligatlar ayrıca dijital olarak da arşivlenebiliyor. Vatandaşlarımız UETS ile ilgili 'www.etebligat.gov.tr' sayfasından UETS hesabını açabiliyor, kullanım kılavuzlarına ulaşabiliyor ve mevcut hesabına gelen elektronik tebligatlarını da görüntüleyebiliyor." açılamasını yaptı.

Uraloğlu, bu yılın başında devreye alınan yeni sistemle kullanıcıların, e-Devlet hesapları üzerinden iki aşamalı giriş yöntemiyle kimlik doğrulamalarını yaparak, dünyanın her yerinden UETS hesaplarına online ulaşabildiklerini kaydetti.

Sistemin yüksek düzeyde güvenli olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"UETS başvuruları e-Devlet hesabının yanı sıra elektronik imza ve mobil imzayla da online olarak yapılabiliyor. Bu yöntemlere ek olarak vatandaşlarımız, en yakın PTT müdürlüklerine şahsen başvurarak UETS adreslerini alabiliyor. Alınan e-tebligat adresi, kullanıcıların elektronik tebligatlarla ilgili doğrulanmış cep telefonuna SMS veya e-mail yoluyla ücretsiz gönderiliyor."