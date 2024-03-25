Elmadağ’a banliyö seferleri başladı

"HIZLI TREN HATLARIMIZ ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN YÜZDE 50'SİNE ULAŞIYOR"

Bakan Uraloğlu, 22 yıl içerisinde demiryollarına yaptıkları yatırım tutarının 57 milyar doları bulduğunun da altını çizerek, Türkiye'yi Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğiyle ile tanıştırdıklarını vurguladı. Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi olduğuna işaret eden Uraloğlu, "2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas-Ankara güzergâhlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 84 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sine ulaşıyor. Ve kimsenin şüphesi olmasın ki vatandaşlarımızın konforu ve güveni için Türkiye'nin dört bir yanını demiryolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

1.196 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlık olarak 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi. 2002 yılında 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 1.196 kilometreye yükselttiklerini belirten Uraloğlu, 446 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 1.172 kilometreye çıkardıklarını anlattı. Uraloğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu'nu inşa ettik. Yeni projelere de devam ediyoruz. Ankara'da halen devam eden 31 milyar 360 milyon proje bedeliyle yol yapım, kavşak, viyadük, üst yapı iyileştirmesi, alt geçit ve tarihi köprü onarımları gibi 22 adet karayolu projesi gerçekleştiriyoruz.

Çok yakın bir süre önce de Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yollarının açılışını gerçekleştirdik. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuzun ihalesini yaptık. Toplam 120 kilometre uzunluğunda olan projemiz kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi inşa edeceğiz. Otoyolun hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu azalacak" dedi.