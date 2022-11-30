Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm gözlerin çevrili olduğu asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve sözleşmeli çalışanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenme sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi yüzde 50 zam vererek geçen sene yapmaya çalıştık. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi. Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda ise şunları söyledi: "Kadro düzenlemesi, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsıyor. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme. Buna 'dar oldu, eksik oldu' demek konuyu bilmemektir." Bilgin, kamudaki geçici işçileri kadroya alınması çalışmasında sona geldiklerine işaret ederek, "55 bin civarında geçici işçi kapsamda olacak. Mağduriyet oluşturmayacak kapsamlı bir çalışma yapmak istiyoruz" dedi.EYT konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsattı. Bilgin, şunları söyledi: "Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1.5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1.6 milyon, 1.7 milyon veya aralık sonu Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1.6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa 40'lı yaşlarda olanlar var. Bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Görüşmede asgari ücret ve EYT konuları da ele alındı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin "zorunlu emekli" edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin, "Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, 'Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun' denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız" dedi.Asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için bugün TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini anımsatan Bilgin, gelecek hafta da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını dile getirdi. Atalay ve Akkol ile komisyon toplantısıyla başlayacak sürecin şartlarını müzakere edeceklerini vurgulayan Atalay, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili konularda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile de görüşeceğini duyurdu. Asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.