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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi

Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Edinilen bilgiye göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan protokoller, 1 Kasım'da yenilenecek. Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Bu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek. Promosyon imkânından yararlanmak isteyenlerin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekiyor. Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar promosyon miktarlarını artırabilecek.
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Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi
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