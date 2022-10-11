Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Edinilen bilgiye göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan protokoller, 1 Kasım'da yenilenecek. Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Bu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek. Promosyon imkânından yararlanmak isteyenlerin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekiyor. Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar promosyon miktarlarını artırabilecek.