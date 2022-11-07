Emekli olduktan sonra ek gelir kapısı oldu

İçeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak tanınan gilaburu bitkisi, Bünyan ve çevresinde yetiştiriliyor. Üzüm salkımına benzeyen, kırmızı renkte ve nohut tanesi büyüklüğünde meyvesi olan gilaburu, salamura yapılarak suyu tüketiliyor.

Böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Bölümü tarafından yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanan gilaburu meyvesi, bölgede "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi farklı isimlerle de anılıyor.