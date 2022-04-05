Emekli ve memura zam yüzde 30’u aşacak

Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü. Nisan, mayıs, haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.Memur ve memur emeklileri de ocak ayında 2.5 puanlık ek zamla beraber yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, temmuzda yine yüzde 7 oranında sözleşme zammı alacak. Temmuzda yüzde 7.5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon tutarında fark ödenecek. Üç aylık yüzde 22.81 enflasyon oranına göre memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 olurdu. İlk üç aylık veriye göre zam oranı 7+15.31 olarak gerçekleşti. Bu orana gelecek üç aylık enflasyon da eklenecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.Gelecek üç aylık dönemde TÜFE'nin yüzde 6'da kalması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 30.3 olacak. Bu durumda emekli zammı yüzde 30.3 gerçekleşecek. TÜFE'nin yüzde 10'a çıkması durumunda ise artış oranı yüzde 35'i geçecek. Memur ve memur emeklileri de enflasyonun yüzde 30 gerçekleşmesi durumunda yüzde 22.5 enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.SALGINLA mücadele sürecinde geçen yıl gerçekleştirilen yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklilerin dul ve yetim hak sahipleri de hisseleri oranında maaş ve bayram ikramiyesi alıyor. Zamlar da bu hisse oranına göre yükseliyor.