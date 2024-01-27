Emekli Yılı’nın ilk önemli adımı atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2024'ü "Emekli Yılı" ilan etmesinin ardından TBMM Genel Kurulu, "Emekli Yılı"nın ilk düzenlemesini yaptı. Yaklaşık 14 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere 11.68 puan ek zam yapılırken en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında emekli aylıkları ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yasa kabul edildi. AK Parti'nin önergesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayından geçerli olacak altı aylık zammı yüzde 49.25'e yükseltilerek memur emeklileri ile eşitlendi. Kabul edilen yasa ile birlikte SSK ve Bağ- Kur emeklisine toplam 11.68'lik puanlık ilave zam yapılmış oldu. Yasa ile 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ise 10 bin liraya yükseltildi. Yasada çalışan ve işverenler ile ilgili düzenlemeler şöyle:Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indiriliyor.Asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltildi.İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin süresi 2025 yılı sonuna kadar uzatılıyor.