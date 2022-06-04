REFAH PAYI

Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

Mayısa ilişkin rakamlar dün açıklanırken, haziran verisinin ardından aylık maaş zamları da kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 35.64 artış yapılacak.

Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayında maaş zamlarının yüzde 38-40 olması öngörülüyor.

Haziran ayında enflasyonun sabit kalması durumunda SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 35.64 zam alacak.

Buna göre 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 465 liraya çıkacak.

EMEKLİYE EN AZ %35.6

SSK 2000 sonrası 2 bin 41 lira olan aylıklar Mayıs ayı enflasyonuna göre 2 bin 768 lira, Bağ-Kur'lu 2 bin 400 lira olan emekli aylığı da 3 bin 254 liraya çıkacak.

Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık oranın yüzde 40 olması durumunda ise en düşük SSK emeklisi 4 bin 608, Bağ- Kur emeklisi 3 bin 360 lira emekli aylığı alacak.

2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yüzde 40 artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 500 lira alacak.

Haziranda enflasyonun sabit kalması durumunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuzda yüzde 35 oranında zamlanacak.