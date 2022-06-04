Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, emekli maaş zammı ne kadar sorusuna milyonlar yanıt arıyor. 14 milyon emekli ve 4 milyona yakın memurun merakla beklediği Temmuz zam oranı için tek bir enflasyon verisi kaldı. TÜİK verilerine göre, emekli ve memur maaşları için zam oranı, şimdiden yüzde 35'i geçti. Bu bağlamda "Temmuz ayı 2022 SSK, BAĞKUR Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte emekli zammı son dakika haberi…
Kira artış oranı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık sadece 1 veri kaldı.
5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı
5 aylık memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı
5 aylık memur zammı
6 aylık enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur zammı hesabı
6 aylık enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur maaşları hesabı
İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ve memur Temmuz zammı için enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...
Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.
Milyonlarca emekli, memur için temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Buna göre, haziranda sıfır enflasyon olsa bile, memur maaşları ve emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak.
Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.
Mayısa ilişkin rakamlar dün açıklanırken, haziran verisinin ardından aylık maaş zamları da kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.
Memur ve memur emeklileri yılda iki defa aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 35.64 artış yapılacak.
Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayında maaş zamlarının yüzde 38-40 olması öngörülüyor.
Haziran ayında enflasyonun sabit kalması durumunda SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 35.64 zam alacak.
Buna göre 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 465 liraya çıkacak.
SSK 2000 sonrası 2 bin 41 lira olan aylıklar Mayıs ayı enflasyonuna göre 2 bin 768 lira, Bağ-Kur'lu 2 bin 400 lira olan emekli aylığı da 3 bin 254 liraya çıkacak.
Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık oranın yüzde 40 olması durumunda ise en düşük SSK emeklisi 4 bin 608, Bağ- Kur emeklisi 3 bin 360 lira emekli aylığı alacak.
2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yüzde 40 artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 500 lira alacak.
Haziranda enflasyonun sabit kalması durumunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuzda yüzde 35 oranında zamlanacak.