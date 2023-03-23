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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Emekliler artıştan memnun

Emekliler artıştan memnun
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı miktarındaki artıştan memnun olduklarını belirterek, bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik taleplerinin de kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını söyledi. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin, aylığı bu rakamın üzerinde olanlarda da beklenti yarattığını dile getiren Ergün, "Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki aylık makasının kapanmaması için 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların da aylıklarında artış yapılmalı" diye konuştu.
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Emekliler artıştan memnun
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