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Giriş Tarihi: 7.3.2024

Emeklilere özel erzak paketi hazırlandı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Emeklilere özel erzak paketi hazırlandı
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), hazırladığı erzak paketi ile emeklilere destek olacak. Proje sorumlusu Türkiye Emekliler Derneği Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, "Piyasa değeri 2.000 TL civarında olan gıda kolilerini 1.500 TL'ye alma imkânı sağladık. Ramazan'a denk gelen bu ay emeklilerden ödeme talebimiz de yok. Sonraki iki ayda 750'şer TL olmak üzere iki taksitte ödemelerini isteyeceğiz" dedi. Tokgöz, uygulamanın Ankara, Bursa, İzmir ve Manisa illerinde pilot olarak başladığını talep halinde tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını belirtti.
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Emeklilere özel erzak paketi hazırlandı
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