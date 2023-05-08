Emeklilikte norm birliği sağlandı

TürkiyeEsnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200'e indirilmesiyle norm birliğinin sağlandığını bildirdi. Palandöken, esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi konusundaki çabaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Bakanlık'ta açıklamalarda bulunan Palandöken, Bakan Bilgin ile prim gün sayısının eşitlenmesi uygulamasının ayrıntılarını konuştuklarını söyledi."Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)" olarak bilinen uygulamanın önemine dikkati çeken Palandöken, "Yaklaşık 2.5 milyon insanı ilgilendiriyordu. Yaşa takılanlarla ilgili problem sosyal güvenlikteki prim eşitlenme sayısıydı. Bildiğiniz üzere SSK'lılar 7 bin 200 günde, esnaf sanatkâr 9 bin gün içerisinde emekli oluyordu. Esnaf ve sanatkârların bir bölümü gün fazlalığından kaynaklı EYT'den yaralanamadı. Prim gün sayısının eşitlenmesiyle norm birliği sağlanmış oldu." Palandöken, ziyarette gençlerin staj dönemlerinde yaşadıkları sigortalılık sorununu dile getirdiklerini sözlerine ekledi.