Emekliye 8 bin TL promosyon

Bankaların maaş promosyonları konusunda birbirleri ile girdiği yarış emeklilere yaradı. Daha önce tüm bankaların 7 bin 500 lirada sabitledikleri emekli maaş promosyonunu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile imzaladığı protokolle yukarı çekti. Maaşlarını bu bankaya taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 8 bin lira promosyon ödenecek. Belirlenen tutarın müşteri kaybetmemek için diğer bankaları da harekete geçirmesi beklenirken, tutarın kısa süre içerisinde 10 bin liralara ulaşması bekleniyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Özel bankalar bir rekabetin içinde bu yarış böyle devam ederse 10 bin lira sınırını yakalayacağız" dedi. Ayrıca TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabilecekler.