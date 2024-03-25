Emekliyi, çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra da Orta Vadeli Program'ın uygulanmaya devam edeceğini belirterek, "Enflasyonda yılın ikinci yarısında belirgin şekilde neticeleri alacağız. 2026'da enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz" dedi. Bitlis'te A Haber canlı yayınında Rüya Akkuş'un sorularını yanıtlayan Yılmaz, her zaman emekliler ve çalışanları enflasyona ezdirmediklerinin altını çizerek, şunları söyledi: "Büyüme devam ettikçe, deprem yükü hafifledikçe, emeklilere daha fazla destek olmaya devam edeceğiz." Seçimlerin ardından yeni vergi geleceğine yönelik spekülasyonları da yalanlayan Yılmaz, "Biz deprem nedeniyle oluşacak bütçe açığını önlemek için vergi tedbirlerini geçen yıl aldık. Bu yıl da deprem etkisiyle bütçe açığı yüksek olacak. Ancak gelecek yıldan itibaren düşecek. Kurumlar, gelir vergisi ve KDV'de bir değişiklik yok. Sadece vergiyi sadeleştirme adımları olabilir. Bazı istisnalar ve muafiyetlerin kaldırılması gibi… Biz kayıt dışıyla mücadele edip, vergi gelirlerini artıracağız" diye konuştu.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörün bittiğini, büyümenin başladığını belirten Yılmaz, "Terörün olmadığı huzur ve güvenin olduğu bir ortamdayız. Tersine göç başlamış durumda. Bölgeye turistler gelmeye başladı. Yaylalar hayvancılık için kullanılıyor. Yatırımcılar bölgeye geliyor. Burada demiryollarına ağırlık vereceğiz. Sulama projelerini artıracağız" dedi. Diyarbakır-Silvan barajı bittiğinde klasik GAP projesinin aşağı yukarı tamamlanmış olacağını anlatan Yılmaz, "Ondan sonra yeni GAP projesi başlayacak. Bu proje yenilenebilir enerji içerecek. Organik tarımı, markalaşmış gıda sektörü, kültür turizmi öne çıkacak" mesajı verdi.İstanbul seçimlerine de değinen Yılmaz, son dönemde İstanbul'da 100 TL'nin 37-38 TL'sinin yatırıma ayrıldığını, daha önceki dönemlerde bu rakamın çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Yatırımların payı son dönemde 17 puan düşmüş durumda. Beş yıl daha İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü yok. Biz İstanbul'da kazanacağımıza inanıyoruz. Afetler yaşanmadan riskleri tespit edip azaltmak gerekir. Bu da kentsel dönüşümle olur, Murat Kurum bu işin ehli bir insan. İkincisi de ulaşım… İstanbul'da her gün trafik çilesi var. Kurum yeni kavşaklar, tüneller ve raylı sistemlerin olduğu bir hazırlık yaptı. İnanıyorum ki, vatandaşlarımız algı belediyeciliği yapanları değil, İstanbul'un geleceğine yatırım yapan adayları destekleyecektir" dedi.