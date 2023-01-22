Emin ve sağlam adımlarla ilerlemeliyiz

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, 2023'ün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız, kendilerinin de Zorlu Holding olarak 70'inci yıllarına erişiyor olmanın heyecanını yaşayacakları önemli bir sene olduğunu söyledi."Bugüne kadarki kazanımlarımızı daha da ileri taşımak için adımlar atabileceğimiz tarihi bir dönemeç olan 2023'ü çok iyi değerlendirmeliyiz" diyen Ahmet Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023'te de küresel resesyon endişelerine rağmen Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi büyümesini devam ettireceğini öngörüyorum. OECD ve IMF'in son raporlarında da belirtildiği gibi Türkiye, 2023'te yüzde 3 ve üzerinde büyüme oranlarına ulaşabilir. Bununla birlikte dünya farklı bir süreçten geçiyor, değişken koşullar devam ediyor."Sürdürülebilir hedefler doğrultusunda emin ve sağlam adımlar atarak ilerlememiz gerektiğini dile getiren Zorlu, "Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdığımız bir yılın ardından 2023'te ihracatımızın katma değerini artırarak sürdürülebilir hale getirmeliyiz" dedi.70 yıllık deneyim ve bilgi birikimlerinden aldıkları güçle Zorlu Holding olarak, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını anlatan Zorlu, şöyle devam etti:"Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşamın inşasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. 158 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir grup olarak, katma değerli ve akıllı işler üretmeyi sürdürerek ülkemizin büyüme ve kalkınmasına katkı sağlayacağız. Akıllı elektronik, beyaz eşya ve tekstil ürünlerinden elektrikli araçlar için şarj cihazları üretimi ve şarj istasyonları kurulumuna, yenilenebilir enerji yatırımlarından elektrikli araçların bataryalarında da kullanılan nikel ve kobaltın katma değerli formlarının üretimine kadar uzanan yenilikçi işlerle sadece Türkiye'de değil dünyada da öncü ve örnek olmayı sürdüreceğiz. Akıllı Hayat 2030 stratejimiz odağında çevresel, sosyal ve ekonomik olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratarak sürdürülebilir büyüme sağlayacağız."