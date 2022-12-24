Emine Erdoğan Bohça’nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Bohça Mağazası'nın açılışını yaptı.
Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Ümmü Eymen Muş da açılışta yer aldı.
TÜRKİYE'MİZE HAYIRLI OLSUN
Emine Erdoğan, davetlilerle kurdele keserek Galataport Paket Postanesi bölümünde yer alan Bohça mağazasının ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, bu sırada "Galataport Bohça mağazamız İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun. Allah sayılarımızı arttırsın inşallah." ifadelerini kullandı.
TÜRK KÜLTÜRÜ GELECEĞE TAŞINIYOR
Emine Erdoğan, açılışın ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: Olgunlaşma Enstitülerimizin ortak markası Bohça'nın Galataport İstanbul'daki mağazasının açılış kurdelesini kestik. Gelenekseli modernle harmanlayarak Türk kültürünü ilmek ilmek geleceğe taşıyan Bohça'ya ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
HÜNERLİ ELLERE TEBRİK
Uluslararası markalaşma yolunda kararlılıkla ilerleyen Bohça, aynı zamanda genç tasarımcılarımıza da yuva olmaya devam ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın ihyasında emeği geçen hünerli elleri gönülden tebrik ediyorum.