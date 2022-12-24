Emine Erdoğan Bohça’nın açılışını yaptı

Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Ümmü Eymen Muş da açılışta yer aldı.

TÜRKİYE'MİZE HAYIRLI OLSUN

Emine Erdoğan, davetlilerle kurdele keserek Galataport Paket Postanesi bölümünde yer alan Bohça mağazasının ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, bu sırada "Galataport Bohça mağazamız İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun. Allah sayılarımızı arttırsın inşallah." ifadelerini kullandı.