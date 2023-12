Eminevim’den ekonomiye 7 milyarlık katkı

Tasarruf finansman şirketi Eminevim'in 2023'te gerçekleştirdiği teslimat sayısı 23 bin 453'e ulaştı. 7 milyar TL'lik bireysel finansman sağlayarak ekonomiye katkıda bulunan şirketin finansman tutarının yüzde 21'ini konut ve işyeri, yüzde 79'unu ise taşıt teslimatları oluşturdu. 2023 yılı boyunca Eminevim'i ve sektörü katılım finans ekosisteminin zirvesine taşıyacağına inandıkları yatırımlara odaklandıklarını söyleyen Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün "Geçmişten bu yana ekonomiye sağladığı likidite ve ticarete getirdiği hareketlilik ile sektörümüz, ülke ekonomisine önemli katkılar sundu. Sağladığımız finansmanlar konut ve taşıt pazarlarına her zaman can suyu olmuştur. Bu yıl da 70 bini aşkın tasarruf sahibini daha sisteme dahil ettik. Hedefimiz, BDDK lisanslı bir finans kurumu olarak 85 milyonluk Türkiye'yi tasarruf finansmanı ile buluşturarak ülke ekonomisine daha fazla değer katmak" dedi.Eminevim'in, 32 yıldır ülkeye ve müşterilerine değer katan yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Üstün "Şirket tarihimiz boyunca kat ettiğimiz her mesafede, hedeflemiş olduğumuz noktaya ulaşabilmenin mutluluğunu ekim ayında finansman sağladığımız 250 bininci müşterimiz ile bir kez daha yaşadık. İmza attığımız her başarıda, vazgeçmediğimiz değerlerimiz bizim için geleceğe emin adımlarla yürümenin anahtarı oldu. Bu yolda güçlü adımlarla ilerlemeye, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar sağlayacağımız ek finansmanlarla da ekonomiye sağladığımız katkıyı 8 milyar TL seviyesinin üstüne taşımayı hedefliyoruz" dedi. Eminevim'in ilk yarıda aktif büyüklüğü 9.7 milyar TL, özkaynağı da 3.6 milyar TL'ye ulaştı.