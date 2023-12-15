En büyük hal kompleksi için kazma vuruldu

Deprembölgesini yeniden ayağa kaldırmak için gece-gündüz mesaiye devam eden TOKİ, bir yandan da Ankara'da tarihi bir proje için ilk kazmayı vurdu. Türkiye'nin en büyük kuru gıda ve hal kompleksi olacak olan "Saray Toplu İş Yeri Sitesi" için dün Kahramankazan'da temel atma töreni düzenlendi. 15 milyar lira maliyetli dev proje 2500 dönüm alanda yükselecek, içinde 1.101 dükkanı barındıracak. Dünya genelinde 100'den fazla toptancı hali incelenerek tasarlanan Saray Toplu İş Yeri Sitesi, birçok özelliği dünyaya da örnek olacak. Kendi enerjisini kendi üretecek olan dev proje, aynı zamanda atığını da dönüştürüp yeniden kullanıma sunacak. Akaryakıt istasyonu, soğuk hava deposu ve ibadethaneler gibi farklı yapıları da bünyesinde barındıran oluşum kapsamında 861 iş yeri Gimat bölgesinde, 240 dükkan ise yaş sebze ve meyve halinde inşa edilecek.İlk etapta 210 yapının inşası için gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, esnafların talepleri ve beklentileri doğrultusunda önemli bir projeyi daha başlattıklarını vurguladı. Türkiye'nin en büyük kuru gıda ve hal kompleksi için kazmayı vurduklarını kaydetti.BAKAN Mehmet Özhaseki, yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: "Burada TOKİ eliyle, 15 milyar lirayı bulacak olan bir maliyetle, 1100 civarında büyük iş yerlerini yapacağız. Ardından da esnaflarımıza teslim edeceğiz. Güzel işleriniz gelişecek, tüm dünyaya buradan mal satacaksınız. İhracatı geliştireceksiniz, istihdam sağlayacaksınız. Biz de bunlara bakıp mutlu olacağız ve sizlere dua edeceğiz."