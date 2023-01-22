En çok konut satılan ilçeler belli oldu! İlk 20’de 10 farklı kentten ilçeler yer aldı

TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl konut satış adedi 20'yi geçen ilçe sayısı 598 oldu.

2022'de en çok konut satılan ilçeler arasında zirvede önceki yıllarda olduğu gibi Esenyurt yer aldı. Esenyurt'ta konut satış adedi 36 bin 315 adet olarak gerçekleşti. 2021'de Esenyurt'ta 37 bin 102 adet konut satılmıştı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta çok fazla yeni inşaatın yer alması, bölgenin en çok göç alan ilçelerden olması ve kent geneline göre çok daha uygun fiyatlı konut bulunması ilçeyi öne çıkardı.

Satış adetleri sıralamasında önceki yıl 21. basamakta yer alan Antalya'nın Alanya ilçesi, 2022'de ikinciliğe yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle Rus vatandaşların kentte konut yatırımına yönelmesi Antalya'da yabancıların konut yatırımında rekor getirmişti. Alanya'da da satılan konut adedi yüzde 119'luk artışla geçen yıl 26 bin 193 adede yükseldi.