En düşük aylık alan EYT’liye 19.500 TL

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 1.6 milyonu geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruda bulunanların önemli kısmının aylık bağlama işlemlerini tamamladı. Emekliliğe hak kazananlar ilk aylıklarını, zamlı bayram ikrâmiyelerini ve banka promosyonlarını bu ay alacak. En düşük emekli aylığı bağlanacak bir EYT'li vatandaşın hesabına nisanda bayram ikramiyesiyle birlikte 9.500 lira yatarken, 9-10 bin lira banka promosyonuyla birlikte eline geçen tutar 19 bin 500 lira olacak. EYT'li olup yine asgari ücretle çalışmaya devam ettiğini düşündüğümüzde de bu tutar 28 bin liraya çıkacak.Mart ayında başvurusunu yapan EYT'liler bugünden itibaren emekli aylığı ve diğer ödemeler dahil tüm haklarını alabilecek. Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aybaşından itibaren aylıklar ödeniyor. EYT başvurularını 31 Mart tarihine kadar tamamlayan SSK, Bağ-Kur emeklileri nisan ayı itibarıyla ilk emekli aylığını alacak. Dilekçeyi ayın 1 veya 31'inde vermesi fark etmeyecek. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi. EYT şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi iki bayram için 4 bin lira olan bayram ikramiyesi ve emekli promosyonundan faydalanacak. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılmış olması aylığın otomatik olarak bağlanacağı anlamına gelmiyor. Benzeri bir dosyada gecikme yaşanması halinde ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Mart ayında dilekçesini veren 2000 lira tutarındaki bayram ikramiyesini de alacak. Toplam 8.8 milyon emekli en düşük aylıktaki artıştan yararlanacak.Kamudakı 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi için Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri bugün bir araya geldi. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken, işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek. İşçi tarafı taban ücretin 15 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci 6 ay yüzde 45, sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon ve yüzde 5 artış yapılmasını istiyor. İşçi tarafı çıplak ücrete ilave 2023'te aylık 2.500 lira, 2024'te ise 3.500 lira sosyal yardım talebinde bulundu.SSK statüsünde çalışanlar işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi veriyor. Binlerce özel şirket çalışmaya devam edecek personelinin giriş çıkışını ayın son günü olması nedeniyle dün gerçekleştirdi. Bu nedenle çalışanlara birer gün izin kullandırıldı. Emekli Sandığı kapsamındakiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabiliyor.