En düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıktı

Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına ikinci zamda son dokunuş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. SSK, Bağ- Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle yüzde 42.6'ya çıktı. En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Böylece sigorta girişi 2000 öncesi en düşük emekli işçi aylığı 7 bin 616 liradan 10 bin 478 liraya çıktı.SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zam 4 saatlik Kabine Toplantısı'nın ardından netleşti. Memur emeklileri toplu sözleşme farkı ve enflasyonla birlikte yüzde 49.25 oranında zam alırken, işçi, çiftçi, esnaf emeklisinin zam oranı yüzde 37.57'de kaldı. Böylece emekliler arasında 11.68 puanlık fark oluştu. Merkez Bankası tahminlerine göre bu yılından ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 24 olması durumunda SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 24 artarken, emekli memur aylıklarındaki artış 18.61'de kalacak. Temmuz ayında emekli memurlar aleyhine 5.39 puanlık fark ortaya çıkacak. Hükümet, temmuz ayında ortaya çıkacak bu farkı dikkate alarak yüzde 37.57'lik enflasyon zammına 5 puan ilave etti.Yüzde 37.57'lik emekli kök maaş zammı üzerinde iyileştirmelerin yanı sıra, emekliye refah payı düzenlemesi de içeren bir yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulacak. SSK emeklileri bugün itibariyle aylıklarını almaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta aylık alıyor. İlave zamma ilişkin yasa teklifinin de bu hafta sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Ek zam düzenlemesinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba teklife eklenmesi bekleniyor. SSK emeklileri bugün itibariyle aylıklarını yüzde 37.57 oranına göre alacak. Bu nedenle düzenleme sonrası refah payı fark olarak hesaplara yatacak.Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7 bin 500 lira alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olurken aradaki 2 bin 500 liralık fark ek olarak yatırılacak. Örneğin, Aralık ayında 6000 lira olan kök aylık 8 bin 556 liraya çıkacak. Bu tutarın üzerine bin 444 lira eklenerek 10 bin lira ödenecek.SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 42.6 artışla 10 bin 860 liraya çıktı. SSK (2000 sonrası) 4 bin 723 lira olan kök aylık 6 bin 735 liraya çıkacak ancak bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak. Kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 9 bin 722 liraya, Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 7 bin 729 liraya çıkarken bu tutarlar 10 bin liraya tamamlanacak.En düşük emekli aylığı geçen yıl 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya daha sonra da 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Yeni yıldan geçerli olmak üzere en düşük emekli aylığı da 10 bin liraya çıkarıldı. Kök aylığı 6 bin lira olan yüzde 42.6 artışla 8 bin 554 TL alacak. Bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak. Her bir emeklinin 7 bin 500 liraya tamamlanmadan önceki kök aylıklarına yüzde 42.6 artış yapıldıktan sonra 10 binin altında kalanlar bu tutara çıkarılacak. Ölen eşin aylığının yüzde 50'sini karısı, yüzde 25'ini kızı alıyorsa 10 bin liranın 5 bin lirasını eş, 2 bin 500 lirasını da kızı alacak.