Milyonlarca emekliye müjde: Emeklilerin bayram ikramiyesi de artıyor

Milyonlarca emekliye ramazan ayı başlarken iki müjdeli haber birden geldi. Başkan Erdoğan'ın dün katıldığı canlı yayında 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini müjdelemesinin ardından emeklilerin 1.100 lira olan bayram ikramiyeleri de artırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle ilgili olarak, "Emeklilere rahat nefes aldıracak, üzerlerindeki tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak" dedi. Bakan Bilgin, bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmayı da en geç gelecek hafta başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. Bakan Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün dün konuyu değerlendirmek için bir araya geldi.Bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, "Bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta başı Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" dedi. EYT düzenlemesinin ardından emekli sayısının 15 milyona yükseleceğini anımsatan Bakan Bilgin, "Bu müjdeler, sadece 13 milyonu değil, 15 milyonu kapsayacak" değerlendirmesini yaptı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de ikramiyelerin 5.500 liraya çıkarılmasını istedi.Bayram ikramiyesinin 1.500 lira ya da şubattaki yüzde 55.18'lik enflasyon verisi dikkate alınarak 1.750 liraya çıkarılması gündemde. Birinci seçeneğe göre toplamda 3 bin lira, ikinci seçeneğe göre 3.500 lira ikramiye söz konusu olacak.