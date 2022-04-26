En düşük emekli maaşı artacak müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli maaşları ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. A Para'ya gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden artacağı müjdesini verdi. Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak" diye konuştu. Söz konusu gelişmeyle ilgili detayları 1 Mayıs tarihinde açıklayacağını söyleyen Vedat Bilgin, emekli bayram ikramiyesinin de 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacağını kaydetti.Bakan Vedat Bilgin, "1.100 liralık ikramiyeyi eğer 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Şimdi yapacağımız düzenlemeyle yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu. ANKARAENFLASYON üzerinden yapılacak bir hesaplama ile bir artış yapılacak sorusuna yanıt veren Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenle olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" dedi.YENİ uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bununla ilgili detayları duyuracağını bildirdi. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.