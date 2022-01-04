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Haberler Ekonomi Haberleri En düşük emekli maaşının 2500 TL olması ile ilgili önemli gelişme! AK Parti, muhalefete 'ek madde' teklifi götürecek...
Giriş Tarihi: 4.1.2022 14:01

En düşük emekli maaşının 2500 TL olması ile ilgili önemli gelişme! AK Parti, muhalefete 'ek madde' teklifi götürecek...

En düşük emekli maaşının 2500 TL olması ile ilgili önemli gelişme! AK Parti, muhalefete ’ek madde’ teklifi götürecek...

Son dakika haberine göre; AK Parti grubu, muhalefet partilerini ziyaret ederek, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olmasıyla ile ilgili yasal düzenleme madde eklenmesi teklifini götürecek.

TBMM'de AK Parti grubu, muhalefet partilerini ziyaret ederek, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olmasıyla alakalı yasal düzenlemenin, bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan teklife madde eklenmesini görüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AK Parti grubu yasal düzenleme için harekete geçti. Bu kapsamda, AK Parti grubu bugün muhalefet partilerini ziyaret edecek. Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak olan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin yasa teklifine madde eklenmesi teklifini götürecek. AK Parti, muhalefet partileriyle uzlaşırsa düzenleme maddesi teklife eklenecek. Görüşmeden bir uzlaşı çıkmazsa, AK Parti bugün TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı yasa teklifine madde ekleyecek.
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En düşük emekli maaşının 2500 TL olması ile ilgili önemli gelişme! AK Parti, muhalefete 'ek madde' teklifi götürecek...
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