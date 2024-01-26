En düşük emekli memur aylığı 14.741 liraya çıktı

Yaklaşık 2 milyon 480 bin memur emekli zam farklarını bugün itibarıyla alacak. En düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liraya çıkarken 4 bin 864 liralık fark bugün hesaba geçecek. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak. Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak ek ödeme tutarı 19.3 milyar lirayı bulacak. Kamuda çalışan 700 binin üzerinde işçi de 52 ilave tediyenin (ikramiye) 13 günlük ilk bölümünü aynı gün alacak. Emekli Sandığı emeklileri ile kamu işçilerine ikramiye ödemelerine ilişkin merak edilen bazı kritik başlıklar şöyle:Emekli Sandığı'ndan aylık alan bütün emeklilerin zam farkı bugün yatıyor. Memur emeklileri, dul ve yetimlerinden aylık maaş alanların ödemeleri her ayın ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden ocak aylıkları zam yansıtılmadan ödendi. Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark bugün yatırılıyor. Ancak tüm memurlar, dul ve yetimleri aylık maaş almıyor. Bazıları 3'er aylık ödeme alıyor. Bu nedenle bazı memurlara 1, bazılarına 2, bazılarına da 3 aylık zam farkı ödenecek.En düşük memur emekli aylığı yüzde 49.25'lik zam ile 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. En düşük aylıkta 4 bin 864 liralık artış oldu. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak Emekli Sandığı emeklisinin hesabına bugün 4 bin 864 lira fark yatacak. Üç aylık zam farkı alan da 14 bin 592 lira alacak.Yılın ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan yaklaşık 59 bin kişiye 992.9 milyon lira ödeme yapılacak. 16 bin 739 lira ile 30 bin 434 lira ile arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek bugün ödenecek.TBMM Genel Kurulu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammının yüzde 49.25'e yükseltilmesini onayladı. AK Parti, torba yasada yer alan ve emekli maaşlarına yüzde 42.57 zam yapılmasını öngören 7'nci maddenin görüşülmesi sırasında bir önerge verdi. Kabul edilen önerge ile artış oranı yüzde 49.25 olarak güncellendi. Yasa ile en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Zübeyde YALÇIN/SABAH