En düşük maaşa % 142 artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde müjdesini verdiği, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasına yönelik torba yasa Meclis'e sunuldu. Memura yüzde 17.55 +8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17, ortalama maaş ise 25 bin liraya çıkacak.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memura verilecek zammı "Teklifimizle kamu görevlilerinin aylık ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz" diye açıkladı. Teklif, 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Güler, en düşük memur maaşının 2022'nin sonu itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseltildiğine dikkat çekerek, "En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11 bin 848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık artış demek. 2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız" dedi. Güler, ortalama memur maaşındaki artışın yüzde 74 olduğuna dikkat çekti. Güler, emekli maaşları için kademeli artışa dönük torba yasada bir düzenleme bulunmadığını, ileride konuyu değerlendireceklerini söyledi.