En düşük memur maaşı 11.396 TL

20 milyona yakın memur, SSK ve Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında uygulanacak maaş, aylık zam oranı belirlendi. Toplu sözleşmeye göre memurlar için yüzde 16.48 olması gereken zam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8.52 puan refah payı eklemesiyle yüzde 25'e çıkarıldı. Aynı şekilde işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına Cumhurbaşkanı da 9.60 puan refah payı ilave etti. Böylece gerek çalışan gerek emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 25'e yükseldi.Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan bilgilendirmeye göre memur ve emekliye zam yüzde 25 uygulanacak. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi. Yüzde 25 zamla birlikte memurlarda yıllık maaş artışı yüzde 77.11 oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1.18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64.27 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yapılacak enflasyon zammı netleşti. Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15.40 gerçekleşti. Gerçekleşen bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 8.48 artış ile birlikte kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16.48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15.40 oranında artış sağlanacaktı.EN düşük emekli aylıkları öncelikle kök aylık üzerinden artırılıyor, kanunla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Kök aylıklar yüzde 25 oranında artırıldığında 3 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacak. 2000 sonrası SSK'lıların en düşük emekli aylığı 3 bin 631 lira olacak.MEMUR ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.YENİzamla beraber profesör (1/4) maaşı 32 bin 750 liraya çıktı. Üniversite mezunu şube müdürü 19 bin 930 lira, uzman doktor 23 bin 795 lira alacak. Üniversite mezunu bir memur 12 bin 149 lira, uzman öğretmen 17 bin 547 lira, öğretmen 15 bin 188 lira, baş komiser 20 bin 73 lira, polis memur 17 bin 536 lira, üniversite mezunu hemşire 15 bin 13 lira, kamuda çalışan mühendis 20 bin 479 lira, lise mezunu teknisyen 12 bin 640 lira alacak. Araştırma görevlisinin maaşı 19 bin 367 liraya, vaizin maaşı da 15 bin 979 lira, avukat da 19 bin 203 liraya yükselecek.EK gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 250 lira ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3.000'den 3.600'e çıkan ve 25 yıl hizmeti bulunan emeklilerin aylıklarına 2.032 lira, ek göstergesi 2.200'den 3.600'e çıkan ve 25 yıl hizmeti bulunan emeklilerin aylıklarına da 2.365 lira ilave artış yapılacak. Ek gösterge artışları, yeni emekli olacakların emekli ikrâmiyelerinde artış sağlayacak.EN düşük emekli aylığı 2021 yılında 1.500 TL'ydi. Geçen yıl ocak ayında 2.500 liraya, temmuz ayında ise 3.500 liraya çıkartıldı. Yüzde 25 zam ile yeni en düşük emekli maaşı 4.375 lira oldu. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 5.000 liraya yükseltilmesi halinde 2.000 sonrası SSK ile esnaf Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur'lularının kök aylığı 5.000 liraya çıkartılacak ve aradaki fark Hazine'den karşılanacak.YÜZDE 25'lik zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 4 bin 687 lira olan en düşük emekli aylığı 5 bin 859 lira olacak. SSK (2000 sonrası) 2 bin 95 lira olan en düşük emekli aylığı 3 bin 631 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 3 bin 415 liradan 4 bin 269 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı da 3 bin 219 liradan 4 bin 24 liraya yükselecek.