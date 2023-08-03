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Giriş Tarihi: 3.8.2023 14:13

En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. En fazla ihracat artışı ise yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

AA
En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3,8 artışla 14 milyar 15 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 17,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,7 yükselişle 3 milyar 105 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda 5,2 azalışla 462,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 916,8 milyon dolarla ABD oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZ SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%) 2021 - 2022 2022 - 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%)
I. TARIM 2.311.608 3.105.805 34,4 17,7 32.805.775 35.212.720 7,3 15,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.387.822 2.196.551 58,3 12,5 20.833.176 23.223.870 11,5 10,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 826.261 1.399.417 69,4 8,0 10.587.669 12.124.017 14,5 5,5
Yaş Meyve ve Sebze 155.048 197.338 27,3 1,1 3.053.787 3.234.340 5,9 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 160.743 185.871 15,6 1,1 2.252.570 2.470.991 9,7 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 74.148 101.486 36,9 0,6 1.640.786 1.568.667 -4,4 0,7
Fındık ve Mamulleri 85.830 126.885 47,8 0,7 2.005.492 1.798.468 -10,3 0,8
Zeytin ve Zeytinyağı 24.070 86.460 259,2 0,5 366.595 925.021 152,3 0,4
Tütün 56.312 91.731 62,9 0,5 787.258 962.842 22,3 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 5.411 7.363 36,1 0,0 139.019 139.525 0,4 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 318.336 300.200 -5,7 1,7 3.971.583 3.689.058 -7,1 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 318.336 300.200 -5,7 1,7 3.971.583 3.689.058 -7,1 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 605.449 609.054 0,6 3,5 8.001.016 8.299.793 3,7 3,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 605.449 609.054 0,6 3,5 8.001.016 8.299.793 3,7 3,7
II. SANAYİ 13.508.462 14.015.926 3,8 79,7 186.677.457 180.421.245 -3,4 81,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.038.032 1.021.395 -1,6 5,8 15.453.521 14.544.577 -5,9 6,6
Tekstil ve Hammaddeleri 726.525 698.358 -3,9 4,0 10.667.734 9.749.642 -8,6 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 155.360 135.222 -13,0 0,8 1.926.773 2.084.430 8,2 0,9
Halı 156.147 187.815 20,3 1,1 2.859.014 2.710.505 -5,2 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.890.290 2.146.085 -25,7 12,2 31.254.369 30.498.282 -2,4 13,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.890.290 2.146.085 -25,7 12,2 31.254.369 30.498.282 -2,4 13,8
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.580.139 10.848.446 13,2 61,7 139.969.566 135.378.386 -3,3 61,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.617.515 1.554.072 -3,9 8,8 21.524.775 20.329.098 -5,6 9,2
Otomotiv Endüstrisi 2.048.195 2.729.024 33,2 15,5 30.271.808 33.743.807 11,5 15,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri 44.143 202.630 359,0 1,2 1.536.711 1.608.587 4,7 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.024.651 1.266.945 23,6 7,2 14.655.460 15.996.522 9,2 7,2
Makine ve Aksamları 720.296 834.707 15,9 4,7 9.893.738 11.041.766 11,6 5,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 978.550 989.192 1,1 5,6 14.534.830 13.076.561 -10,0 5,9
Çelik 1.596.982 1.162.003 -27,2 6,6 24.791.276 15.954.713 -35,6 7,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 416.803 372.560 -10,6 2,1 5.274.567 4.965.978 -5,9 2,2
Mücevher 370.695 497.575 34,2 2,8 6.923.500 6.339.561 -8,4 2,9
Savunma ve Havacılık Sanayii 294.368 657.534 123,4 3,7 3.887.424 5.150.150 32,5 2,3
İklimlendirme Sanayii 458.392 570.182 24,4 3,2 6.533.515 7.010.986 7,3 3,2
Diğer Sanayi Ürünleri 9.551 12.022 25,9 0,1 141.960 160.656 13,2 0,1
III. MADENCİLİK 487.991 462.859 -5,2 2,6 6.479.054 5.889.075 -9,1 2,7
Madencilik Ürünleri 487.991 462.859 -5,2 2,6 6.479.054 5.889.075 -9,1 2,7
T O P L A M (TİM*) 16.308.060 17.584.590 7,8 100,0 225.962.286 221.523.040 -2,0 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.228.487 2.508.589 12,6 12,5 22.243.220 31.854.828 43,2 12,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI 18.536.548 20.093.179 8,4 100,0 248.205.505 253.377.868 2,1 100,0

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En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
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