En fazla turist komşu ülkelerden

Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 341 bin 606 kişi ziyaret ederken, en fazla turist İran, Rusya ve Bulgaristan'dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm istatistiklerinden derlenen verilere göre, Türkiye'ye 2023'te gelen yurtdışı ziyaretçi sayısı 56 milyon 693 bin 837 oldu. Türkiye Ocak 2024'te 2 milyon 47 bin 27, şubatta 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yapmıştı. Verilere göre, iki ayda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artarak, 4 milyon 341 bin 606 oldu. 2023 ve 2024'ün ilk 2 ayında, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı toplam 61 milyon 35 bin 443 oldu.Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke, 437 bin 905 kişi ile İran oldu. İran'ı 433 bin 654 ile Rusya, 345 bin 301 kişi ile Bulgaristan takip etti. Bulgaristan'ı Almanya ve Gürcistan izledi. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. Turizm Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmimizin bugünlere ulaşmasında sektör paydaşlarımızın emekleri çok büyük. Sektörümüzle omuz omuza çok çok daha büyük hedeflere ulaşacağız" dedi. Ersoy, Türkiye'nin turizm sektörünün her geçen yıl gelişip büyüdüğünü belirtti.