En kritik faiz kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası finans piyasalarının da gözü bu kritik karara çevrilirken, faizin yüzde 16-20 arasına yükseltilmesi bekleniyor. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, geçen ayki PPK toplantısında yüzde 8.5 düzeyinde sabit bırakılmıştı.Merkez Bankası, son faiz artırımını 18 Mart 2021'de yapmıştı. O tarihten bu yana yapılan 26 PPK toplantısının 9'unda faiz toplam 10.5 puan düşürülerek yüzde 19'dan 8.5'a indirilirken, 17'sinde faiz sabit bırakıldı. Merkez Bankası şu ana kadarki en yüksek faiz artırımını 28 Mayıs 2018'de 850 baz puanla yaptı. O tarihte politika faizi yüzde 8'den 16.5'e çıkarılmıştı. İkinci büyük faiz artırımı 13 Eylül 2018'de 625 baz puanla, üçüncü büyük artırım 28 Ocak 2014'te 550 baz puanla ve dördüncü büyük artırım ise 475 baz puanla 19 Kasım 2020'de gerçekleştirildi.Yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında sert bir faiz artışı beklerken, ABD'de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna (ETF) 18 ayın en yüksek para girişi yapıldı. Yabancılar, salı günü New York'ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF'sinden 15.6 milyon dolar net alım yaptı. ETF'te, Aralık 2021'den bu yana en büyük günlük giriş yaşandı.TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle 23 Haziran'da bir araya gelecek. Daha önce 19 Haziran olarak planlanan buluşma, yoğun takvim nedeniyle 23 Haziran'a ertelenmişti.