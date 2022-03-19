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Giriş Tarihi: 19.3.2022 17:53 Son Güncelleme: 19.3.2022 17:54

Enerji Bakanı Dönmez: Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam

İHA
Enerji Bakanı Dönmez: Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi. Bakan Dönmez "Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bu yıl 4'üncüsü 25 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar etkinliğinin jürisiyle bir araya geldi.

AMAÇ SEKTÖRDE KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK

Bakan Dönmez, emeklerinden ve desteklerinden dolayı jüriye teşekkür etti. Bakanlık olarak hayallerine heyecanla koşan bütün kadınların yanında olduklarının altını çizen Dönmez, etkinlikle en büyük amaçlarının da sektörde kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

"KADININ ADINI DAHA ÇOK DUYACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Bu anlamda Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden birini düzenlediklerini belirten Bakan Dönmez, "Toplam 126 başvuru dosyası alındı. Bu da etkinliğimizin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında ne kadar önemsendiğini gösteriyor. Her yıl artan bir başvuru sayısı söz konusu. Sadece başvuru sayısının artması değil bizi mutlu eden. Bizi asıl mutlu eden sektörümüzde kadın istihdamını artması. Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

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Enerji Bakanı Dönmez: Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam
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