Enerji Bakanı Dönmez: Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam

"KADININ ADINI DAHA ÇOK DUYACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Bu anlamda Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden birini düzenlediklerini belirten Bakan Dönmez, "Toplam 126 başvuru dosyası alındı. Bu da etkinliğimizin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında ne kadar önemsendiğini gösteriyor. Her yıl artan bir başvuru sayısı söz konusu. Sadece başvuru sayısının artması değil bizi mutlu eden. Bizi asıl mutlu eden sektörümüzde kadın istihdamını artması. Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.