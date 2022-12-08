Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gaz fiyatını belirleyen merkez olmak istiyoruz

Turkuvaz Medya Merkezi'nde, SABAH Gazetesi ve APara'nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programında konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son zamanlarda küresel bir enerji darboğazından geçiyoruz. Dünyadaki bu kaotik düzene rağmen Türkiye'nin bu süreçten pozitif ayrışması, bugün anlamak için düne bakmamız gerektiğini söylüyor. Türkiye bu süreçten daha da güçlenerek çıkmanın yollarını arıyor" dedi.Türkiye'nin artık birilerinin tahakkümü altında olan bir ülke olmadığını ifade eden Bakan Dönmez; "Her alanda tam bağımsızlık hedefi sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyondur. Denizlerimizde arama ve sondajlarımızı kendi insan kaynaklarımız ve yerli teknolojimizle yapıyoruz. Kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor. Kararı mühendislerimiz veriyor. Nice engellemelerden geçtik. Hiçbirine aldırmadık. Bu yol enerjide bağımsız Türkiye'nin yoluydu" ifadelerini kullandı.Programa çevrimiçi katılan Bakan Dönmez, yerli gazı 2023'te Türk milletiyle buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını ve Faz-1 kapsamında 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladıklarını söyledi. Dönmez "Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşleme Tesisimizin yüzde 85'i tamamlandı. Deniz altındaki boru hattını biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştık. Sakarya Gaz Sahası'nda arı gibi, gece gündüz demeden çalışan bir ekip var. İnşallah Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak" diye konuştu.Bakan Dönmez, Silivri Doğal Gaz Depolama tesisinin 4.6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını ifade ederek, şöyle devam etti: "İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisimizin genişletme fazı devam ediyor. İki kara, iki deniz toplam dört LNG tesisini devreye aldık. Saros FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Onu da, inşallah, yakın zamanda hizmete alacağız. Bor Karbür tesisimiz tamamlandı yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Ferrobor tesisimizin temelini attık. Lityum üretecek iki fabrikamızın temelini yakında atacağız."Türkiye'nin gaz merkezine dönüşmesine ilişkin de doğalgazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli altyapıya, teknik donanıma, uluslararası bilgi ve birikime sahip bulunduğunu aktaran Dönmez "Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. İnşallah bu konudaki yol haritamızı yılsonuna doğru netleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.DÖNMEZ, elektrikte kurulu gücün 100 bin megavat sınırını aştığını aktararak, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle dünyanın en ileri sondaj filosunun kurulduğunu dile getirdi. Nükleer enerji alanında ise Türkiye'nin başka ülkelere mühendislik ve danışmanlık ihraç eden bir seviyeye ulaştığını kaydeden Dönmez, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi yeni bir enerji kaynağıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Dahası buradan elde ettiğimiz know-how ve tecrübeyle yeni santraller yapmayı, ilerleyen dönemde ise tasarımından işletimine kadar yerli nükleer santralimizi hayata geçirmek istiyoruz" dedi.KARADA petrol arama ve üretimine hız verildiğini, Gabar'da Şehit Esma Çevik Sahasında günlük yaklaşık 5 bin varillik üretime başlandığını ve Adana'da Çukurova Sahasında 8 milyon varil değerinde keşif yapıldığını vurgulayan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin günlük yurt içi üretiminin gelecek 1-2 yıl içinde 100 bin varil seviyelerine getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Dönmez, kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından madencilik faaliyetlerine, doğal gaz depolama tesislerinden, yenilebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük gayenin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye olduğunu belirterek "Enerjide kızılelmamız belli: Bağımsız enerji, güçlü Türkiye" ifadesini kullandı.