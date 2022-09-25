Millet Bahçelerinde yürüdükçe elektrik üretilecek: Enerji Bakanlığı’ndan çığır açan projeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) geliştirdiği çevreci ürünler ile enerjide ve geri dönüşümde devrim yaratmaya hazırlanıyor. TEMSAN'ın geliştirdiği ürünler arasında yer alan BASTEM ile mekanik sıkışmayı gerilime dönüştüren diskler yardımıyla çok küçük miktarlarda da olsa elektrik üretilirken, cihazla adım başına 0,03 wat enerji üretiliyor. Şu anda prototipi üretilen cihazda hedef, bu cihazı liseler, üniversiteler, millet bahçeleri, yaya geçitlerinde kullanarak elektrik üretmek. TEMSAN, Ankara'da bulunan AR-GE merkezinde genç mühendisleri ile başta güneş enerjisi olmak üzere birçok alanda buluşlara imza atıyor. Bir grup gazeteciye AR-GE merkezini gezdiren TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, geliştirilen ürünleri tanıttı.TEMSAN tarafından geliştirilen ürünlerden biri MOBİTEM. Bu cihazda amaç, tarımsal arazilerin sulanabilmesi için gerekli enerjinin güneşten karşılanması. Bir römorkun üzerinde yer alan yerli güneş panelleriyle üretilen elektrik, tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Cihazdan sadece tarımsal sulamada değil, elektrikle çalışan her cihazda faydalanılabiliyor. Ayrıca içinde bulunan akülerle gündüz üretilen elektrik, kullanılmadığı takdirde akülerde depolanabilip gece kullanılıyor. MOBİTEM, seri üretime geçmek için gün sayıyor.TEMSAN'ın dikkati çeken ürünlerinden birisi de BİOTEM. Burada da yine çiftçiler düşünülmüş. Organik atıkları kullanarak biyogaz üreten BİOTEM, doğalgazın olmadığı kırsal alanlarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşın pişirmede kullanacağı enerjiyi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Cihaz, yaklaşık 3 büyükbaş hayvanın atığıyla 1 ayda 12 kilogramlık bir mutfak tüpüne eşdeğer üretim sağlıyor. TEMSAN'ın geliştirdiği bir diğer ürün ise yürüdükçe elektrik üreten BASTEM. Bu cihazla mekanik sıkışmayı gerilime dönüştüren diskler yardımıyla çok küçük miktarlarda da olsa elektrik üretiliyor. Cihazla adım başına 0,03 vat enerji üretiliyor. Şu anda prototipi üretilen cihazda hedef, bu cihazı liseler, üniversiteler, millet bahçeleri, yaya geçitlerinde kullanarak elektrik üretmek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEMSAN'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Özellikle bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde TEMSAN'ın hayata geçirdiği gibi verimlilik ve yenilenebilir çözümler çok önemli. Bu alana yapılan her yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılmış oluyor. TEMSAN'ın gelecekte gurur duyacağımız birçok işe daha imza atacağına inancımız tam" dedi.