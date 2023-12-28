Enerji verimliliğinde yeni yol haritası hazırlandı

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanayiye arz edilen doğalgazda bu yıl herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtirken, "Ocak ayı başında 2024-2030, 2. Ulusal Enerji Verimliliği ve Eylem Planı'mızı açıklayacağız. Orada da 100 milyon tonluk emisyon azaltma hedefi koyuyoruz" dedi. Bakan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB'da gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Bayraktar, Türkiye'de 2002'de doğal gaz ulaştırılan OSB sayısının sadece 7 olduğunu, bugün ise bu sayının 214'e çıktığını kaydederek, "Geçtiğimiz yıl sanayide doğalgaz tüketimi 13.4 milyar metreküp olarak gerçekleşti" dedi. Önceki yıllarda sanayiye, doğalgaz arzında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Bayraktar, bu yıl doğal gaz depolarının tamamen dolu olduğunu vurguladı. Bayraktar, "İnşallah, bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz. Biz herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden inşallah bu süreci sıkıntısız atlatacağız. Bundan sonraki süreçte de kendi gazımızın daha yoğun devreye girmesiyle de artık bu konuyu herhangi bir şekilde gündemimizden çıkarmış olacağız" dedi.Bayraktar, sanayicilerin aldığı enerji tesisi lisanslarını yatırıma dönüştürmelerini ifade ederek, "Bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi bizim için fevkalade önemli. Sizlerden istirhamım, bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirin ve elektrik üretmeye başlayın" diye konuştu. Enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken Bakan Alpaslan Bayraktar, "Ocak ayı başında 2024-2030, 2. Ulusal Enerji Verimliliği ve Eylem Planı'mızı açıklayacağız. Orada da 100 milyon tonluk emisyon azaltma hedefi koyuyoruz. Bu program vesilesiyle yatırım miktarlarını da açıklayacağız. Orada önümüze 6-7 farklı sektörde eylem planlarınca tanımlanmış bir alan var" ifadelerini kullandı.OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise son 4 yılda Türkiye'de 69 yeni OSB kurulduğunu belirterek, 39'u Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olmak üzere toplam OSB sayısının 399'a ulaştığını kaydetti. Kütükcü, OSB'lerde toplam istihdam sayısının 2 milyon 577 bine ulaştığını anlatarak, ihracat yapan firma sayısının ise 10 binin üzerine çıktığını kaydetti.