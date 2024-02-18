Enerjide 3 yıllık yol haritası belirlendi

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde enerji alanındaki çalışmalarını sürdüren Enerji Bakanlığı, önümüzdeki 3 yıl için enerji alanındaki denetim ve üretim planlamalarını yaptı. Erzincan İliç'te yaşanan maden faciası ile madenlerin denetiminin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), bu yıl 8 bin 100 işletme izni olan maden sahasını denetleyecek. Bu yıl işletme izinli madenlerin yüzde 68'inin denetlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca 2 bin 300 maden arama ruhsatı verilmesi planlanırken, bu sayı 2026'da 2 bin 400'e çıkacak. Bu yıl 1.300 de maden işletme ruhsatı verilmesi planlanıyor.Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon yataklarının keşfi için büyük bir çalışma yürütülürken, MAPEG bu yıl 15 adet petrol arama ruhsatı verecek. Bu yıl ayrıca bir adet petrol tesisi işletme ruhsatı verilecek. 2023'te Türkiye'de petrol üretimi 28.8 milyon varil olarak gerçekleşirken, bu yıl 30 milyon varil, 2026'da ise 32 milyon varil hedefleniyor. Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğalgaz keşfeden TPAO, gazı çıkarmaya başlarken, bu yıl 2.8 milyar metreküp üretim planlanıyor. Programa göre, 2025'te 3 milyar metreküp, 2026'da 4.9 milyar metreküp doğalgaz üretilecek. Ayrıca 104 milyon ton yerli linyit, 1.8 milyon ton da yerli taş kömürü üretilmesi planlanıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizin dört bir yanında, denizde ve karada olmak üzere petrol, doğalgaz ve maden arama, araştırma ve işletme faaliyetleri büyük bir başarıyla sürdürülmüştür. Devreye alınan Karadeniz gazı bu başarılı faaliyetlerin uluslararası açıdan da en çok ses getireni olmuştur. Sahip olduğumuz yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmak, cari açığımızı azaltabilmek için önümüzdeki süreçte de Milli Enerji ve Maden Politikası ilkelerine göre hareket etmeye devam edilecektir" dedi.