‘Enerjim Sensin’e başvurular başladı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent işbirliğinde, enerji sektörüne yönelik proje geliştiren girişimleri desteklemek amacıyla başlatılan "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı"na 2023 yılı başvuru süreci başladı. Sürdürülebilir enerji arz güvenliği, elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm, enerji verimliliği, enerji altyapıları, tüketici memnuniyeti ve benzeri alanlarda yeni yaklaşımlarla enerji sektörüne yön verecek yenilikleri barındıran enerji girişimleri, hızlandırma programına 4 Eylül'e kadar başvurabilecek.