Enerjinin devleri rüzgâr ve güneşte hedef büyüttü

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak' Yeni Yatırım Alanları ve Yenilenebilir Enerjide Fırsatlar Paneli'nde Türkiye'nin önde gelen enerji şirketleri yatırım hedeflerini paylaştı. A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde katılımcılar yol haritaları paylaştı. 9 FARKLI HES PROJESİIC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, yenilenebilir enerji odaklı hareket ettiklerini ve bunu bir strateji olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Büyümemizi güneş ve rüzgâr gibi alanlarda sürdüreceğiz. 9 farklı HES projemiz var. Yılda 1.2 milyar kilovatsaat üretim yapıyoruz. Amacımız bunu daha da yukarı çekmek" dedi. Gelecekte depolamalı rüzgâr ve güneş alanında büyümeyi hedeflediklerini anlatan Kızılok, şunları söyledi: "Mevzuatın bize izin verdiği sürece hibrit yatırımlara odaklanıyoruz. Hatay'da 136 megavatlık bir YEKA projemiz var. 2 ay içerisinde devreye almayı düşünüyoruz. Bu projenin orada yerel halka da önemli bir destek olacağını düşünüyoruz. İlave YEKA projeleriyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir finansman daha fazla gündem olacak."Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ da geçen yıl rekor bir taleple halka arz gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Toplam 350 megavatlık portföyleri olduğunu belirten Kutluğ, şöyle konuştu: "Depolamalı rüzgâr ve güneşle ilgili çalışmalarımız var. Artan enerji talebini karşılamak için adımlar atmak zorundayız. Büyümedeki finansman darboğazını aşmamız lazım. Önce 500 megavat hedefini yakalamak sonra da bin megavata çıkmak istiyoruz. Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri'de adımlar atacağız. Dünya adım adım hidrojene gidiyor. Ülke olarak bizim ajandamızda doğalgaz biraz öncelikli olsa da hidrojen de radarımızda. Finansman gündem maddelerimizin başında geliyor. Bu ortamda dünyanın en öngörülebilir enerjisi güneş. Balkanlar hedeflerimiz için bize fırsatlar sunuyor." Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü Emre Durmuşoğlu ise, "Şu anda dünya üzerinde 6 bin megavat kurulu gücümüzle, 4 bin megavatı inşa aşamasında olmak üzere toplam 10 bin powership'lik bir enerjiye sahibiz" dedi.Bunun yanında güneş enerjisi yatırımlarının da olduğuna işaret eden Durmuşoğlu, "Afrika, Latin Amerika, Okyanusya'ya da elektrik veriyoruz. Yalova'daki tersanemizde 4 bin megavata yakın şu anda inşa halinde olan gemilerimiz var. Türk bayrağını gemilerimizde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Afrika'da yüzer enerji santrali ve imalatı yapan firma olarak bizden başka bu ölçekte yatırım yapan yok. 40 tane powership'in 36 tanesi bizim tarafımızdan yapıldı. Afrika'da Gana ile başlayıp 13-14 ülkeye yayıldık ve bunu 22-23'lere çıkaracağız. Finansman arayışı olmadan kendi öz kaynaklarımızla bunu yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Durmuşoğlu ayrıca, Afrika ve Latin Amerika'da büyük çapta bir gaz yatırımcısı olmayı hedeflediklerini de vurguladı.