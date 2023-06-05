Enflasyon 17 ayın dibinde

Enflasyonda 2022'nin son iki ayında başlayan ve bu yıl da devam eden düşüş trendi, mayısa da yansıdı. Hükümetin doğalgazı hanelere ücretsiz sunmasının da etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 40'ın altına geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0.04 arttı.Nisanda yüzde 43.68 olan yıllık enflasyon mayısta yüzde 39.59 ile son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Mayıstaki yüzde 0.04'lük artış 2012'den bu yana en düşük mayıs enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda aylık bazda Haziran 2019'dan bu yana yani 47 ayın en düşük enflasyonu yakalandı. TÜFE'de son 7 aydaki düşüş 45.92 puana ulaştı.TÜİK verilerine göre, Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0.65 artarken, yıllıkta ise yüzde 40.76'ya indi. ÜFE'de de yıllık enflasyon 2 yılın dibine geriledi. Ayrıca aylık bazda son 6 yılın en düşük mayıs artışı yaşandı. 2022 Ekim'de yüzde 157.69 olan ÜFE'de 7 ayda 116.93 puan düşüş yaşandı.Mayısta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 9.85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7.10 ile lokantalar ve oteller oldu. Aylık bazda azalış gösteren tek ana grup ise, yüzde 13.79 ile doğalgaz fiyatının yansıdığı konut olarak kaydedildi.TÜKETİCİ fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 37.1 ile "patates ve bazı yumru bitkiler", en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 100 ile söz konusu ayda "sıfır fiyat yöntemi" uygulanan "şehir gazı ve doğal gaz"da gerçekleşti. TÜİK, konut doğal gaz abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadarki fatura kullanım bedellerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik karar doğrultusunda, TÜFE kapsamında yer alan doğal gaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınacağını duyurmuştu. Buna göre, mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğal gaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulandı.