Enflasyon ağustosta yüzde 80.2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler tüketici enflasyonunun yüzde 80'i aştığını gösterdi. Böylelikle tüketici enflasyonunda 1998 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Üretici enflasyonu ise yıllık olarak yüzde 143.75 oldu. Aylık bazda yükseliş yüzde 1.46 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu dikkat çeken Nebati Türkiye'nin yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücade ettiğini belirtti.Bakan Nebati,"Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.8 artmıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz."