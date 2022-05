Enflasyon dünyanın sorunu

Küresel enflasyon, tedarik zinciri krizi ve maliyetlerdeki artış sanayicinin de gündeminde. Dünyada enflasyon kaygısının öne çıktığına işaret eden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, şu anda iş dünyasını zorlayan konuları, şöyle sıraladı: "Dünyanın gündeminde yüksek enflasyon var. Ayrıca şirketler savaşın yarattığı kopukluk ve lojistikte zorluklarla karşı karşıya. Enerji her zaman gündemde olan önemli bir konu."Bilecek Bozüyük'te 25.5 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen yeni fabrikasının açılış töreninden soruları yanıtlayan Eczacıbaşı, Enerji maliyetlerini düşürmenin son 6 ayın sorunu olmadığını, stratejik ve devam eden konu olduğuna işaret etti. Eczacıbaşı, "Enerji maliyetlerinin önemi bizim için de yüksek. Maliyetleri ne kadar düşürebilirsek verimliliğimiz ve rekabet gücümüz o kadar artıyor. Enerji maliyetlerimizi azaltmak için planlarımız var. Enerji maliyetlerini düşüren her konunun peşinde gitmek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.Bu yılki toplam yatırımlarının 250 milyon euroyu geçeceğini söyleyen Eczacıbaşı, "Ekonomide her zaman sorunlar olabilir, geçmişte de oldu. Biz sanayiciyiz bu koşullar aşılır diye düşünüyoruz. Yatırımlara planladığımız gibi devam ediyoruz. Her zamanki gibi dikkatli olup işleri iyi yönetmek, müdebbir tüccar gibi davranmak lazım.Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarımızı yapacağız" dedi. Eczacıbaşı, şunları kaydetti: "Kaç yıldır iş hayatının içindeyim hangi noktada ileri baksanız eğer niyetiniz yoksa mutlaka yatırım yapmamak için neden bulursunuz. Yatırımlar durdurulmaz, çünkü yatırımları durdurmanın ve ertelemenin maliyeti her zaman fazladır. Zorluklar da mutlaka göğüslenir... Ekonomik konjonktürde talep, enflasyon, döviz kurları iner-çıkar. Kurlara maliyet artışlarına çözüm bulunur. Biz yatırım yapıyoruz, üretimimizi ve ihracatımızı artırıyoruz."TOPLULUK olarak yeni satın almalara açık oldukları bilgisini veren Eczacıbaşı, yurtdışında baktıkları kuruluşların olduğunu kaydetti. Satın almanın koşullarının önemine dikkat çeken Eczacıbaşı, şunları kaydetti: "Dışarıda şirket satın almanın zor bir tarafı var. Karlı hale getirilemeyecek şirketleri almanın riski var. Aldığın şirket niye zarar etti, sen nasıl kara geçireceksin? Yurtdışında şirket alırken çok çok dikkat ederek, fiyatı iyi biçmek lazım. Heyecana kapılıp aşırı yatırımlara girmemek lazım." Birçok şirketin Rusya'dan çekilmesiyle daha aktif rol alıp almayacakları sorusuna ise Eczacıbaşı, "Bizim orada iki tane tesisimiz var. O tesislerin geleceği ne olacak iş hacmi nasıl gelişecek göreceğiz. Rusya konusunda fazla belirsizlikler var. Bekleyip görmek lazım" yanıtını verdi.KARO seramiğin dünya çapında çalışabilecekleri, iddialı olabilecekleri bir alan olduğunu söyleyen Eczacıbaşı, şunları anlattı: Bu doğrultuda Türkiye'de ve yurtdışında yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Fas'ta temizlik kâğıdı alanında bir yatırım yaptık. Bu yatırımı oturttuktan sonra Afrika kıtasında neler yapabiliriz diye bakabiliriz."