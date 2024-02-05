Enflasyon gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) görev değişimi banka tarafından da duyuruldu ve yeni başkanın ilk mesajı da verildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TCMB Başkanlığına, 28 Temmuz 2023'ten bu yana Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Dr. Fatih Karahan atanmıştır" denildi. Başkan Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi. Karahan, 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat'ta bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.