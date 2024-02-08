Enflasyon mayıstan sonra hızlı düşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka, enflasyon tahminini değiştirmedi. 2024 yılı için yüzde 36, 2025 için yüzde 14, 2026 yılı için yüzde 9 tahminini korundu. Karahan, para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını ancak enflasyon görünümünün bozulması halinde yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini açıkladı. Karahan, "Amacımız enflasyonu hedeflediğimiz patikada düşürmektir. Hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz" dedi. Sıkılaştırmanın etkisiyle talepte dengelenme sürecinin başladığını vurgulayan Karahan, "Perakende satışlar halen dirençli. Son dönemde ithalat eğilimi zayıfladı. 2023'ün ilk yarısında yüzde 8.5 artan altın ithalatı ikinci yarıda 18.6 azaldı. Parasal sıkılaştırma sürecimiz başta altın ve dayanıklı tüketim malları olmak üzere ithalat kanalıyla cari dengeye katkıda bulunmaya başladı. Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Ocakta hizmet grubundaki artışın beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleştiğini, bunda asgari ücret artışının beklentilerinin üzerinde gelmesinin rol oynadığını vurgulayan Karahan, "Mayıs'ta enflasyonun yüzde 73'te zirve yapacağını, yıl sonunda yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi. Karahan, faiz indirimini konuşmak için de erken olduğunu belirterek, "İndirim için enflasyonda hem 2024 hem de 2025 hedefini tutabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Beklentilerde de hizmet enflasyonu daha makul seviyelere gelene kadar indirim konuşmak için erken" diye konuştu.Enflasyonun tepe noktasına ulaşacağı mayıs sonuna kadar, ocaktaa olduğu gibi bazı geçici etkilerin görüleceğini bildiren Karahan, şunları kaydetti: "Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz, dezenflasyon dönemine gireceğiz. Bu dönemde olumlu yöndeki baz etkileri ve enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devamı etkili olacaktır. İç talepteki dengelenmenin devamı, ücret güncellemelerinin tamamlanmış olması ve manşet enflasyondaki düşüşün beklentilerde oluşturacağı ilave iyileşme önemli rol oynayacaktır. Böylelikle, mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonuönce yüzde 2.5'in altına, son çeyrekte ise 1.5 civarına gerileyeceğini öngörüyoruz." Karahan, şu anda ek faiz artışı gerekliliği değerlendirmediklerini de vurguladı.OCAK ayında TL mevduat faizlerinin sınırlı gerileme gösterdiğini, son düzenleme ile öncü verilerin TL mevduat faizlerinde yeniden artışa işaret ettiğini vurgulayan Karahan, "Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Ağustos itibarıyla TL mevduata güçlü geçiş gerçekleşmiştir. Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Son düzenlemenin artışı destekleyeceğini öngörüyoruz. Parasal sıkılaştırma ve sadeleşme adımları tahvil piyasasına da olumlu yansıdı" dedi. TCMB Başkanı, piyasa koşullarını yakından takip etmeye ve rezervleri güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Likidite yönetiminin önemine işaret eden Karahan, şöyle konuştu: "Likidite sterilizasyonuna devam edeceğiz. Depo ihaleleri de oldukça başarılı gidiyor."PARA politikası stratejisi hakkında bilgi veren Karahan, "Parasal sıkılaştırmayı destekleyici uygulamaları devreye aldık. Bu kapsamda, bankacılık sistemindeki fazla likiditeyi miktarsal sıkılaştırma ile sterilize ediyoruz. Ayrıca, iç talepteki dengelenmeyi desteklemek amacıyla, seçici kredi sıkılaştırmasını uyguladık. KKM'nin azalmasına ve Türk Lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla, Temmuz 2023'ten itibaren zorunlu karşılık düzenlemeleriyle 1 trilyon TL'den fazla likidite sterilize edilmiştir" ifadelerini kullandı.KARAHAN"Kiralar üzerindeki baskının azalması hizmet fiyatlarında önemli rol oynayacaktır. Konut fiyatlarındaki yüksek artış kiralara gecikmeli ve yüksek bir şekilde yansımakta. Sıkılaştırma sonrasında büyük kentlerde konut kira artış hızı yavaşladı. Konut fiyat artış hızının yavaşlaması kira ve hizmet enflasyonu yoluyla dezenflasyona katkı sağlayacaktır" dedi.